Législatives 2024 : "Le 17 novembre prochain, le salut du Sénégal est dans le triomphe d'un vote de rééquilibrage..." (Abdou Fall, Ancien Ministre d'État).

"La forte colère citoyenne qui s'est exprimée le 24 mars 2024 par un vote massif en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye au premier tour de l'élection présidentielle passée, est un indicateur on ne peut plus tangible de l'irrépressible aspiration aux changements qui s'est emparée de notre pays depuis un quart de siècle", telle est la conviction de l'ancien ministre d'État, Abdou Fall.

À travers une analyse très pointue sur la situation actuelle du pays, les prochaines législatives, les différentes listes en lice, entre autres, M. Fall croit dur comme fer que " le 17 novembre prochain, le salut du Sénégal est dans le triomphe d'un vote de rééquilibrage entre les courants majeurs en lice".

"C'est pourquoi, il était naturellement attendu de l'actuelle équipe dirigeante que soient dégagées en priorité des perspectives claires de réformes de fond parmi lesquelles les questions institutionnelles devaient occuper une place prépondérante au regard des crises politiques récurrentes que le Sénégal a traversées pendant ces décennies qui marquent notre entrée dans le siècle naissant. Avec le régime socialiste d'abord en 2000 et les pouvoirs libéraux qui ont suivi en 2012 et 2024 , trois alternances politiques ont été opérées à la tête du Sénégal, toutes principalement marquées par une forte aspiration citoyenne à la rupture dans la gouvernance des affaires de la nation.

Tout le monde l'aura remarqué, les sujets majeurs du débat politique national depuis 2000 ont porté pour l'essentiel sur des enjeux de gouvernance.

Chacun des pouvoirs déchus pouvant se prévaloir dans une très large mesure d'un bilan plus que respectable en matière de redressement économique et financier pour les socialistes en 2000, de grandes réalisations dans la construction des bases infrastructurelles du développement économique et social du pays pour les libéraux en 2012 et 2024.

Sous ce rapport, les 12 ans de magistère du Président Macky Sall auront été particulièrement féconds dans tous les domaines ;

Et c'est pourtant là que le changement aura été quasiment opéré sur fond d'insurrection électorale.

C'est la raison pour laquelle il était dans l'espoir de tous de voir la nouvelle équipe dirigeante sortie victorieuse de la présidentielle de 2024 se saisir de l'opportunité de la transition vers les législatives pour faire l'état des lieux de la gouvernance politique, démocratique, économique et sociale du Sénégal, négocier avec toutes les forces vives de la nation les termes d'un large consensus sur les réformes majeures à entreprendre au premier desquelles les chantiers institutionnels , et enfin ouvrir au pays la perspective d'une gouvernance rénovée.

Et au delà du contexte national, le Sénégal aurait fait encore une fois figure de précurseur en offrant une nouvelle perspective à l'Afrique où la crise de l'état post colonial, notamment dans l'espace francophone , entraine des errements dangereux avec des conséquences désastreuses dans la marche de nos institutions communautaires sous- régionales.

A cet égard, les crises lancinantes de régime que traversent les pays dits de l'alliance des états africains ( AES ) méritent une attention toute particulière de la part des hommes politiques et des intellectuels du continent, en particulier chez nous, objectivement enfermés que nous sommes dans une véritable ceinture de feu.

C'est pourquoi l'occasion aurait été belle aujourd'hui si on allait à nos élections législatives du 17 novembre prochain dans le cadre d'une démocratie apaisée et d'une profonde mise à jour des institutions du pays.

Étant entendu que la seule perspective politique qui vaille est celle d'une société réconciliée avec elle même et d'une nation rassemblée pour relever le défi de sa sécurité qui, comme aimait à le répéter le Professeur Cheikh Anta Diop , est la condition et le préalable de toute politique réussie de développement.

Nous sommes bien placés pour beaucoup en savoir sur les souffrances indicibles que vivent actuellement les peuples des nations sous l'égide des états dits de l'AES.

C'est la raison pour laquelle il importe peu pour nous d'en savoir outre mesure sur les raisons qui ont pu justifier les logiques ayant en définitive prévalu pour conduire à cet état de tensions entretenues en permanence et qui continue encore de régner dans notre espace public 6 mois après la présidentielle de mars 2024 et à quelques 6 semaines des législatives du 17 novembre prochain.

Ce qui est établi et constant , c'est que cette transition aura été une occasion manquée par les nouvelles autorités du pays de jeter les bases d'un authentique renouveau démocratique .

C'est dans cette circonstance exceptionnelle de mutations politiques inachevées que se tiendront les législatives en vue dans les 6 semaines qui nous séparent de cette échéance capitale.

Je dois dire sans ambage, en ce qui me concerne, que je suis de ceux qui pensent qu'au regard des faits observés sur les 6 mois de la gouvernance de la nouvelle equipe dirigeante et de la montée en puissance des crises politiques que traversent le monde avec leurs impacts sur nos pays, la simple sagesse devrait commander que tous les hommes et femmes de bonne volonté se mobilisent dans un vaste sursaut citoyen en faveur de politiques de vastes rassemblements pour faire face aux grands défis de notre époque.

Nos responsabilités nous dictent de tout entreprendre pour eviter que ces tensions permanentes dangereusement entretenues se transforment en crises insurmontables pour notre pays.

Et sous ce rapport, la lucidité politique devrait nous commander à tous de travailler à la construction d'un rapport de forces qui rétablisse les équilibres entre les principaux courants politiques qui traversent le pays, afin que selon le bon mot Montesquieu, " par la force des choses, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir."

Un basculement unilatéral et absolu en faveur d'un camp au détriment des autres blocs serait à notre sens fatal pour la stabilite du pays , l'unité et la cohésion de notre nation et la préservation des équilibres entre les courants et forces de diverses natures qui traversent la société Sénégalaise dans son ensemble.

Quatre blocs majeurs se disputent à ce jour les votes des citoyens pour cette échéance capitale du 17 novembre prochain.

L'issue de ce scrutin va déterminer dans une très large mesure la configuration des forces en charge de la gestion de notre statut nouveau de pays petrolier et gazier dans un environnement de crises politiques et sécuritaires jamais vécues dans notre espace sous-régional.

Un tel contexte doit appeler de notre point de vue la hauteur et la sérénité d'une gouvernance de responsabilité que tout le monde sait incompatible avec une ambiance délétère de crispations, de tensions, de convulsions, de menaces et de controverses permanentes, sans retenue et totalement contreproductives.

C'est donc le moment, de ce point de vue, pour que toutes le communautés representatives de la nation sénégalaise dans sa diversité et toutes les personnalités de bons conseils de rappeler aux acteurs politiques que notre pays ne saurait être livré à leur merci , quels que soient par ailleurs les mérites et talents des uns et des autres.

Il n'est établi nulle part que pouvoir leur est donné de disposer du droit exclusif de décider du sort de tous selon leurs ambitions de pouvoir au risque d'exposer le pays dans son ensemble à tous les périls possibles et imaginables.

En démocratie, majorité n'est pas unanimité !

Maître Babacar Niang aimait à rappeler : " la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité, dans l'intérêt général et dans le strict respect des droits de la minorité "

On est par conséquent dans le temps du sursaut citoyen, républicain et démocratique pour le retour aux fondamentaux d'une nation riche de sa diversité et forte de son unité, d'un peuple fier, travailleur, libre et confiant en lui même, d'une société juste et solidaire , enfin d'un régime politique tournant définitivement le dos au pouvoir personnel sans partage et à l'exercice solitaire du pouvoir.

C'est sur la base d'une telle plate-forme qu'un vaste mouvement citoyen, républicain et démocratique doit construire un référentiel à soumettre à la classe politique dans son ensemble.

Il s'agit , à partir de là, de créer un rapport de force politique qui redistribue les rôles dans les différentes institutions du pays afin d'en garantir les équilibres entre les principaux courants qui traversent l'espace politique national.

Le 17 novembre prochain, le salut du Sénégal est dans le triomphe d'un vote de rééquilibrage entre les courants majeurs en lice dans le cadre de ce scrutin exceptionnel.

La configuration du prochain parlement devra rendre incontournable le cadre d'un dialogue qui s'imposera le moment venu à tous afin que soient renogociés les termes d'un pacte politique et social renouvelé autour d'un nouvel ordonnancement institutionel qui exclut le pouvoir absolu d'un camp sur l' autre tout en garantissant un fonctionnement institutionnel à l'abri des vices des démocraties perverses.

Après la fièvre du 24 mars, le scrutin du 17 novembre devra être celui de la sérénité devant déboucher sur le salut d'un dialogue entre les 4 principaux blocs en lice dans ce moment exceptionnel de la vie politique du Sénégal.

Cette tendance lourde vers les grands blocs politiques, tout en reconnaissant aux autres entités en lice leur droit légitime à porter leur projet et afficher leurs ambitions , est le signe précurseur d'une perspective de recomposition politique de nature à donner lisibilité et cohérence dans l'espace démocratique du Sénégal.

Le bloc Pastef du duo Diomaye / Sonko, celui de Sàmm sunu kaddu avec le trio Khalifa Sall, Barthélémy Dias, le PUR de Serigne Moustapha Sy et les jeunes leaders dits radicaux, la coalition Jàmm ak Njarin̈ autour de Amadou Ba avec ses alliés de l'Afp, du Ps et des partis de gauche et enfin le regroupement de presque toute la famille libérale wadiste dans Takku wallu Sénégal autour du Président Macky Sall et de l'Apr avec Karim Wade, Idrissa Seck, Pape Diop, Omar Sarr, Modou Diagne Fada, Abdoulaye Balde et les autres, il se dessine là quatre courants majeurs à partir desquels il devient possible de construire un dispositif cohérent de régulation du jeu politique.

Il devient difficilement envisageable dans le cadre d'une telle configuration l'émergence d'une force hégémonique capable de dicter à elle seule sa loi dans le cadre d'une représentation nationale ainsi configurée par le vote citoyen.

Ces quatre principales forces dignement représentées dans la future assemblée, sans l'exclusion des autres listes donnerait la chance exceptionnelle au Sénégal d'une démocratie de compromis qui est dans les circonstances historiques actuelles la seule voie d'une gouvernance apaisée, stable et durable du pays .

Nous nous attacherons naturellement en ce qui nous concerne à porter en toute modestie la voix de ces réformes de fond dans le cadre du programme de législature de la liste Takku Wallu Sénégal placé sous le leadership du Président Macky Sall.

C'est par conséquent le moment d'inviter à un large consensus de tous les acteurs sur les exigences d'une gouvernance rénovée de nos institutions dans le sens de réconcilier gouvernants et gouvernés et dans le cadre d'une vision qui place le citoyen au coeur du projet de construction national.

Il convient de toujours rappeler à cet égard que le développement d'un pays, c'est certes l'affaire de l'état et des dirigeants mais c'est aussi et surtout l'affaire des peuples et des organisations populaires.

Et ce moment oú le monde entier célèbre la disparition de la figure exceptionnelle de Monsieur Amadou Moctar Mbow, le Sénégal ne lui rendrait meilleur hommage que de repondre à son appel constant en faveur de la cause qui a incarné le dernier grand combat de sa vie, la rénovation institutionnelle de notre pays.