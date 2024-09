Législatives 2024/ Alliance Politique: Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye et cie lancent la coalition "SENEGAAL KESE"

A moins de deux mois des élections législatives prévues le 17 novembre, des alliances politiques se forment ça et là. La dernière en date est la naissance de la coalition " SENEGAAL KESSE", dont les têtes de liste sont l'ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye et l'ancien ministre, candidat à la présidentielle de Mars 2024, Thierno Alassane Sall (TAS).



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, les membres de cette coalition font leur profession de foi. " Nous, citoyens engagés, membres de mouvements et de partis politiques, formant la coalition « SENEGAAL KESE », réaffirmons notre détermination à défendre les intérêts vitaux de notre nation et de nos concitoyens, dans la perspective des élections législatives prévues le 17 novembre 2024. Notre vision de la politique est celle d’un engagement au service du Sénégal et de son peuple, loin des ambitions personnelles et des gains matériels", ont indiqué les signataires.



La coalition « SENEGAAL KESE » s’articule autour de trois piliers fondamentaux. D’abord, le Sénégal est placé au centre de nos priorités, nous privilégions l’intérêt général au-delà des calculs politiciens. Ensuite, nous prônons une opposition républicaine et constructive, ajoute le document.



Enfin, nous travaillons à unir les forces citoyennes et politiques pour assurer un équilibre des pouvoirs, essentiel à la solidité de notre démocratie. Nous croyons fermement que l'Assemblée nationale doit incarner le contre-pouvoir fondamental dont le Sénégal a tant besoin. Les députés doivent jouer un rôle crucial dans l’accompagnement et le contrôle de l’exécutif, pour ainsi assurer une gouvernance responsable et au service de tous. L’expérience récente a montré que la concentration excessive des pouvoirs entre les mains de l’exécutif a souvent affaibli la démocratie et sacrifié le bien-être du peuple.



Ainsi, la nouvelle coalition, invite les Sénégalaises et Sénégalais, à vous joindre à notre démarche pour faire entendre votre voix et participer à l’édification d’un Sénégal où les institutions fonctionnent dans l’intérêt de tous. Ensemble, nous pouvons redonner à notre Parlement sa dignité et sa place légitime en tant que pilier de la démocratie. Ensemble, nous construirons un avenir où la jeunesse trouvera des perspectives d’avenir, où l’économie sera mise au service de l’amélioration des conditions de vie de chacun, et où les droits et libertés de chaque citoyen seront respectés.



Coalition Les Défenseurs



Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)



République des Valeurs/Réewum Ngor



Alliance des Verts Senegal Ca Kanam



Mouvement Un Autre Avenir



Mouvement Ci Laa Bokk



Mouvement Ziguinchor Pour Un Changement



Mouvement Rendo Potal Sénégal RPS



Mouvement Les Grands Électeurs



Mouvement Sàmm Sunu Kaddu



Mouvement Sénégal Sunu Yitte



Mouvement Dissoo Defar Dëkk Bi 3D



Mouvement Sàmm Li Nu Bokk