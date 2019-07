Le sélectionneur de la Tanzanie, Emmanuel Amunike, limogé

Le technicien nigérian Emmanuel Amunike, qui a dirigé l’équipe de la Tanzanie en phase finale de la CAN, a été limogé, annonce ce lundi la Fédération tanzanienne de football sur son site officiel.



‘’La Fédération tanzanienne de football et Emmanuel Amunike ont trouvé un accord pour mettre un terme au contrat les liant’’, indique un communiqué de la Fédération tanzanienne de football. La Tanzanie faisait partie du Groupe C en compagnie du Sénégal, de l'Algérie et du Kenya. Une poule où ils ont fini bon dernier après 3 défaites de rang.