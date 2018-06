Le projet école-entreprise va "révolutionner" le pilotage du système (ministre)

Le nouveau projet de formation école-entreprises va "révolutionner" le pilotage du système de formation professionnelle au Sénégal, a soutenu, lundi, à Gossas, le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla.



"Le projet formation école-entreprise du ministère va modifier et révolutionner tout ce qu’on est en train de faire en matière de réformes et d’orientations pour un nouveau pilotage du système de formation professionnelle", a déclaré M. Talla.



Il s’entretenait avec des journalistes au terme d’une visite effectuée sur le chantier en cours du Centre de formation professionnelle de Gossas, dans la région de Fatick.





"Ce projet, a-t-il souligné, va régler l’adéquation formation-emploi d’autant plus que les élèves, les jeunes seront formés dans 80% de leur temps dans des entreprises’’, sachant que 20% des jeunes concernés "sont déjà dans des centres de formation professionnelle".



"Donc, avec ce projet, tous les jeunes écoliers peuvent s’appuyer sur des entreprises ou même sur des centres de formation professionnelle pour bénéficier d’une formation", a-t-il ajouté.



Selon Mamadou Talla, le ministère de la Formation professionnelle est inscrit dans une dynamique de réformes et d’orientations d’un nouveau pilotage du système de formation professionnelle.



Cela implique "de notre côté qu’on soit très dynamique, très offensif en termes de propositions parce que en réalité, la formation professionnelle n’existe que si elle est arrimée aux besoins du secteur privé et au niveau local", a relevé M. Talla.



Il a par ailleurs annoncé que le centre de formation professionnelle de Gossas, d’un coût de 1,2 milliard de francs CFA, sera livré en fin août prochain.



L’ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg à Dakar, Nicole Bintner et l’adjoint au gouverneur de Fatick, Sahite Fall ont pris part à la visite de terrain du centre de formation professionnelle de Gossas, fruit de la coopération sénégalo-luxembourgeoise.