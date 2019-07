Le président Abdoulaye Wade galvanise les Lions : « Je vous vois déjà victorieux... »

Chers Lions,



J’ai suivi avec beaucoup de plaisir et de fierté votre match de qualification âprement disputé à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 de Football au Caire .



Je voudrais vous féliciter pour la détermination et l’engagement dont vous avez fait montre tout au long de la partie.



Vous allez en finale et je vous vois déjà victorieux.



17 ans après , je souhaite qu’au soir de la finale, le nom du Sénégal soit inscrit en lettres indélébiles sur le toit de l’Afrique .



Mes vœux paternels de réussite.



Mes prières vous accompagnent.



Dakar, le 18 Juillet 2019



Abdoulaye WADE

Ancien Président de la République du Sénégal