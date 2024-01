Le maire de Nguéniène porte plainte contre le Docteur Niang de Suma Assistance ...

Le torchon brûle entre le maire de Nguéniène Alpha Samb et le Docteur Niang de Suma Assistance...La pomme de discorde reste une émission faite par le patron de Suma Assistance qui "accuse" les populations de Nguéniène de faire des enfants avec les libanais à Dakar. Selon toujours le Docteur Niang, c'est qui est à l'origine de beaucoup d'enfants de peau blanche dans la commune de Nguéniène. Et le Docteur Niang de poursuivre que cela s'explique parce que lors de l'éducation sexuelle de ces jeunes Libanais, les bonnes en provenance de Nguéniène restent leurs cibles. Une déclaration qui a fini de mettre mal à l'aise toute la population de la zone. Le maire accompagné par les populations a saisi Dakaractu Mbour pour non seulement montrer leur mécontentement mais aussi annoncer leur plainte contre le Docteur Niang.

À cet effet, un point de presse est prévu et un pool d'avocats est en train de se constituer pour la suite à donner...