Le gardien Edouard Mendy blessé, mais dans le groupe du Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique.

Blessé à la main à l'échauffement contre le Kenya (3-0), le 1er juillet dernier, et sorti en pleurs à l'idée de manquer le reste de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, le Gardien Edouard Mendy sera quand même retenu par son entraîneur, lors de la finale de la CAN 2019. Le portier de Reims est annoncé au Caire dans les prochains jours. Il rejoindra ses coéquipiers en sélection à l'hôtel Tiba Rose, camp de base de l'équipe du Sénégal, qualifiée pour la finale face à l’Algérie.

L’international sénégalais est victime d'un traumatisme au niveau de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche. Il avait quitté ses coéquipiers pour un voyage retour en France « pour un traitement et un suivi médical appropriés ». Mais, son nom continuait à figurer sur le Média Start list (feuilles de match) malgré son absence.



Le natif de Montivilliers, France (27 ans) ne va toutefois pas jouer la finale, comme Kalidou Koulibaly, le seul absent certain pour cause de suspension.