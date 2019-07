Le Sénégal en finale de la CAN 2019 : Le coût des maillots connaît une hausse...

Au lendemain de la qualification du Sé- négal à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), le coût des maillots et autres gadgets aux couleurs nationales a connu une certaine hausse au marché Sandaga de Dakar, ont constaté des reporters de l’APS. Dans ce haut lieu du commerce de la capitale sénégalaise l’ambiance joyeuse semble s’éterniser 24 heures après que le pays se soit hissé en finale de CAN après une traversée du désert de 17 ans. Ici, l’heure est encore aux commentaires sur la victoire obtenue par les Lions la veille sur les Aigles de Carthage (1-0) en demi-finale de la plus prestigieuse compétition de football sur le continent africain.

Aux couleurs nationales et maillots fièrement arborés par certains, s’ajoute une diffusion en boucle de chants à la gloire des Lions, histoire sans doute d’attirer la clientèle.

Comme souvent en pareille circonstance et suivant le jeu de la demande, les produits ont subitement connu une augmentation. « Hier les maillots étaient cédé à 5000 francs l’unité. Ce matin il faut débourser entre 7000 et 8000 francs pour l’acheter », témoigne ainsi Ibrahima Tine, un vendeur.

Trouvé devant sa boutique, Tine s’empresse de lier cette hausse à la rareté et la difficulté de disposer du produit chez les grossistes, lesquels ont également majoré les prix après la qualification des Lions pour la finale. « Nous sommes des patriotes et nous devons faire en sorte que tous les supporters disposent de maillots pour pousser les Lions à la victoire. Il y en aura pour tout le monde et à toutes les bourses», promet Ibrahima Tine. «La différence appliquée sur le prix des maillots est liée à la qualité et aux coûts d’approvisionnement chez les grossistes. On peut dire que la vente se passe très bien ce matin. On ne se plaint pas », se réjouit Lamine, un autre vendeur.

Le jeune vendeur se frotte d’autant plus les mains que les maillots proposés aux clients avaient été confectionnés bien avant la CAN. Certains remontent même à 2017, lorsque le Sénégal s’apprêtait à disputer la dernière Coupe du monde.

Seul bémol à ce business devenu subitement florissant, le fait que beaucoup de supporters disposaient déjà de ce modèle. Les affaires auraient mieux marché si de nouveaux maillots avaient été confectionnés spécialement pour la CAN, regrette ainsi Lamine.