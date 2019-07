Le Sénégal à la CAN 2019 : Matar Bâ, à la fois ministre des Sports et supporter Nº1 des Lions.

Loin d’avoir fait le ménage, il entretient des relations avec les dirigeants du football sénégalais. Cette proximité ne choque plus tant que ça dans un pays si coutumier du fait. Dans les rues du Caire, le ministre des Sports ne se départit plus de son écharpe vert-jaune-rouge, sur un boubou "Obasanjo" blanc brodé aux couleurs du drapeau national.



Un accoutrement qui illustre combien Matar Bâ est devenu le premier ambassadeur de son équipe nationale, qui veut réussir l’exploit de se hisser en finale de la CAN 2019 et remporter le trophée. Il a choisi de suivre toutes les rencontres du Sénégal dans les travées des stades égyptiens.



D’ailleurs, au terme du match Sénégal-Ouganda (1-0), il opte pour un geste triomphal, poings serrés en l’air pour marquer le « V » de la victoire. On l'a vu sauter de joie dans les gradins, avant de rejoindre les vestiaires pour féliciter les joueurs, ceux, sur qui tous nos espoirs reposent.



Matar Bâ a assisté à presque toutes les séances d’entraînements de la sélection sénégalaise. Il était venu encourager les joueurs, ce dimanche, au terrain annexe du stade du 30 Juin. Avec les fédéraux, le ministre des Sports a également pu parler des enjeux très importants pour l’équipe nationale.

L'enjeu est double pour les joueurs : aller le plus loin possible dans la compétition qui finit le 19 juillet, et aussi redorer encore l’image des Lions.



Pour les quarts de finale, le ministre des Sports sera bien évidemment au stade du 30 Juin. A l’image de la Nation sénégalaise, il ne s’économisera pas pour soutenir l’équipe nationale. Tout comme son homologue béninois, Oswald Homeky, soutiendra la sienne, mercredi au Caire.