Le Rwanda dit qu'un accord de paix avec la RDC devrait être signé aux Etats-Unis en juin

Le ministre rwandais des Affaires étrangères a dévoilé mardi un calendrier pour le processus de paix avec la République démocratique du Congo, ajoutant que l'accord final devrait être signé mi-juin à Washington.



Les combattants du M23, qui selon des experts de l'ONU et des Etats-Unis bénéficient d'un soutien militaire rwandais, ont réalisé des avancées rapides dans l'est de la RDC depuis janvier, s'emparant de villes clés et de vastes territoires dans des affrontements qui ont fait des milliers de morts.



Le mois dernier, la RDC et le Rwanda ont convenu lors de pourparlers aux Etats-Unis de parvenir à un projet d'accord de paix d'ici le 2 mai, suscitant l'espoir d'une fin à la crise déclenchée par l'offensive éclair du M23.



Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a déclaré à l'AFP qu'il n'y avait toujours pas d'accord sur le contenu du texte mais que les prochaines étapes consisteraient en "la consolidation des contributions des parties en un texte unique".



Cette étape serait suivie par "la finalisation du projet d'accord de paix par les ministres des Affaires étrangères lors d'une réunion qui se tiendra à Washington durant la troisième semaine de mai", a-t-il ajouté.



Le processus devrait aboutir à "la signature de l'accord mi-juin à la Maison Blanche", a précisé Nduhungirehe.



Cette annonce intervient un jour après que l'envoyé spécial américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a déclaré sur X avoir reçu "un projet de texte sur une proposition de paix" de la RDC et du Rwanda.



"C'est une étape importante vers la réalisation des engagements pris dans la déclaration de principes", a déclaré M. Boulos, qui est le beau-père de Tiffany Trump, fille du président américain Donald Trump.



Le mois dernier, Massad Boulos s'est rendu dans les deux pays et a appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à retirer ses troupes.



Le Rwanda a nié tout soutien militaire au M23, mais affirme que sa sécurité est depuis longtemps menacée par des groupes armés dans l'est de la RDC, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda créées par d'anciens dirigeants hutus liés au génocide rwandais de 1994.



De multiples cessez-le-feu ont été conclus et violés depuis la reprise des opérations du M23 dans l'est de la RDC en 2021, et les affrontements avec les forces gouvernementales et alliées ont déplacé des centaines de milliers de personnes et provoqué une vaste crise humanitaire.