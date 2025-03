Le Président ghanéen John Dramani Mahama en visite à Ouagadougou ce Lundi pour des échanges stratégiques

Le Président ghanéen, John Dramani Mahama, effectuera une visite de travail à Ouagadougou ce lundi 10 mars, a annoncé la Présidence du Faso. Cette visite, la première de Mahama depuis son investiture, s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale incluant Bamako et Niamey.



Les discussions avec le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, porteront sur la coopération économique, la sécurité régionale, et le retour des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans la CEDEAO. Mandaté par le Président ivoirien Alassane Ouattara, Mahama vise à faciliter le dialogue et à renforcer l'intégration régionale.