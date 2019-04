Le Mali vers la famine : Alioune Tine interpelle les chefs d'État Africains.

Abominable ! Telle est la situation qui sévit au Mali et décrite par Alioune Tine. Réunis, ce mardi, au centre de Bopp par le biais du comité de solidarité et d'action pour la paix au Mali et dans la sous-région (Compam/sr), le défenseur des droits de l'homme soutient que le problème du Mali relève d'un "cocktail explosif de groupes armés." À en croire M. Tine, le Mali tend vers la famine. Aussi il invite les Africains et leurs chefs d'État à venir en aide à ce pays.

Selon M. Tine, la menace qui pèse sur le Mali est une menace collective. D'où la nécessité de trouver "une solution sous-régionale. Ce que nous demandons c'est un sommet extraordinaire de l'Union Africaine, de la Cedeao sur le conflit inter communautaire au Mali".