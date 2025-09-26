Le Hamas voit dans "le boycott" du discours de Netanyahu par des délégués de l'ONU un signe de "l'isolement" d'Israël

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a estimé que le départ en masse de délégations, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu montait vendredi à la tribune des Nations unies, constituait un signe de "l’isolement d’Israël" en raison de la guerre à Gaza.



"Le boycott du discours de Netanyahu illustre, l'isolement d'Israël et les conséquences de sa guerre d'extermination" dans la bande de Gaza, a indiqué un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou, dans un communiqué.

