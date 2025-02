Lancement de la semaine régionale de l'école de base à Dahra Djoloff : L'Académie de Louga en croisade contre les mariages précoces

À l'instar des autres localités du pays, Louga a procédé au lancement de la semaine régionale de l'école de base, ce lundi 10 février 2025. La ville de Dahra Djoloff a abrité la manifestation en présence de l'adjoint au gouverneur de Louga, Pape Leyti Mar, de l'inspecteur d'académie de Louga, Siaka Goudiaby, de l'IEF de Linguère, Mamadou Barry, ainsi que de l'ensemble des inspecteurs de la circonscription scolaire de Linguère. Parmi les autres invités figuraient également des parents d'élèves, des chefs d'établissements et des enseignants.



Placée sous le thème « Consolidation des valeurs civiques : l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation », cette 24ᵉ édition de la semaine nationale de l'école de base vise à renforcer les liens entre l'éducation et les valeurs citoyennes.



Dans son allocution, l'inspecteur d'académie de Louga, Siaka Goudiaby, s'est dit très satisfait du déroulement des activités. Il a rappelé que la semaine nationale de l'école de base a été instituée en 1997 par le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Selon lui, cet événement permet de faire un bilan à mi-parcours du fonctionnement de l'école par rapport à ses objectifs et ses ambitions en termes de résultats.



L'inspecteur Goudiaby a profité de l'occasion pour souligner les défis auxquels fait face le département de Linguère, notamment l'abandon scolaire de nombreux enfants. Pour favoriser le maintien des enfants à l'école dans le Djoloff, il a insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes des grossesses précoces, des mariages précoces et de la transhumance. Il a lancé un appel à tous les partenaires de l'école – la communauté, les services de tutelle et les enseignants – à se mobiliser pour éradiquer ces facteurs qui entravent le cursus scolaire des enfants.



Selon l'inspecteur d'académie, il est urgent d'orienter l'école vers la consolidation et l'appropriation des valeurs civiques et morales, d'où le choix du thème de cette année, particulièrement révélateur des enjeux actuels.