La coalition Dionne 2024 apporte un démenti sur la maladie du candidat Boun Dionne

L’information selon laquelle le candidat Mahammad Boun Abdallah Dione serait gravement malade est fausse. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, Le directoire de campagne de la coalition Dionne 2024 a apporté un démenti.



Dans cette note, « Le directoire tient à préciser que le président Mahammed Boun Abdallah Dionne est et reste dans la course à la présidentielle du 24 mars 2024.Nous informons les sénégalais qu’il est bien portant, reçoit des leaders politiques de tous bords pour renforcer sa grande coalition et est en contact permanent avec les membres de son directoire de campagne ».



De ce fait « la coalition Dionne 2024 félicite l’ensemble des responsables et compagnons pour leur mobilisation exceptionnelle et salue l’accueil des caravanes par les populations à travers les régions du Sénégal ».



Enfin, « le directoire de campagne de la coalition Dionne 2024 demande à tous les compagnons de rester mobilisés pour assurer la victoire le dimanche 2024 mars 2024 ».