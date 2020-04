L'évolution du Coronavirus au Sénégal : « Les chiffres ne sont pas sous-estimés ». (Macky Sall)

Répondant à la question des journalistes de France 24 de savoir si les chiffres liés à l'évolution du Coronavirus au Sénégal sont sous-estimés ou existe t-il une exception sénégalaise? le président Macky Sall s'est voulu clair et ferme sur la question.



« C'est chiffres ne sont pas sous-estimés. Au moment où nous parlons, effectivement nous avons 342 personnes infectées et nous venons d'enregistrer notre troisième décès, ce qui porte à trois le nombre de décès et plus de 198 sont guéris avec aujourd'hui 141 sous surveillance médicale dans les structures hospitalières », soulignera le président Macky Sall qui estime toujours que ce sont des chiffres assez positifs si l'on considère le rythme de propagation de la maladie et le taux de décès dans le pays.



Cette évolution positive pourrait s'expliquer selon le président Macky Sall, par « une combinaison de facteurs. D'abord la prise en charge précoce des patients dans les structures hospitalières avec des dispositifs d'alerte, de coordination et d'identification des contacts. Le traitement joue également un rôle important dans ce taux de guérison, car nos pratiquants, nos médecins, ont décidé très tôt de mettre en place un certain nombre de protocoles, en particulier l'utilisation de la chloroquine combinée à l'azytromicine. En plus de cela, nous avons une population relativement jeune et ça c'est le propre de l'Afrique, tout cela combiné peut expliquer ces résultats », a laissé entendre le chef de l'État Macky Sall...