L'ancien PM Souleymane Ndéné sur Sénégal-Tanzanie (2-0) : «L'essentiel était de gagner»

L’équipe du Sénégal a assuré l'essentiel en battant la modeste équipe de la Tanzanie (2-0), dimanche, au Stade du 30 Juin de Caire. Un but de Diao Baldé (28') et une frappe victorieuse de Krépin Diatta (64') ont permis aux Lions de remporter leur premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. L'ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné s'est réjoui de la victoire du Sénégal, dont les chances sont réelles dans la compétition. «L'essentiel était de gagner», a déclaré l’homme politique, présent au Caire pour supporter les Lions du Sénégal.