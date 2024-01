« L’algorithme du conseil constitutionnel n’est pas fiable! » (Serge Déthié Louis Cissé)

L’algorithme sur lequel le conseil constitutionnel travaille n’est pas fiable. C’est du moins l’avis de Serge Déthié Louis Cissé, mandataire de la présidente de l'Alliance Nationale pour la démocratie And Saxal Ligguey, Aïda Mbodj, candidate invalidée à la présidentielle du 25 février 2024.

Selon lui, la décision du conseil constitutionnel est préméditée et témoigne d’une volonté manifeste de vouloir mettre la candidate Aïda Mbodj hors course.

En dehors de nombreuses irrégularités déjà listées par Aïda Mbodj, il y a aussi le problème de l’algorithme qui est un logiciel qui n’a jamais été éprouvé par les mandataires. Il estime que « le conseil constitutionnel aurait pu pour des questions de transparence et de régularité, organiser un atelier pour venir présenter le logiciel qui allait être éprouvé par les informaticiens des candidats, faire même des tests et des démonstrations devant la presse nationale et la presse internationale pour que tous les acteurs qui participent au processus qui devrait nous mener à l’élection présidentielle du 25 février 2024 sachent que ce logiciel là est un logiciel fiable ».

« Mais il se trouve que le logiciel n’est pas fiable parce qu’à l’analyse des données qui ont été rejetées, il se trouve que beaucoup de citoyens qui détiennent leur carte d’identité ont été rejetés.

Nous avons même constaté avec les photocopies de cartes d’identité que tout est en bonne et due forme. Le conseil constitutionnel rejette sans vous donner des explications. Parfois, nous avons aussi des rejets de citoyens qui nous ont parrainé et l’explication que le conseil constitutionnel donne c’est de dire qu’effectivement pour tel nom et prénom, détenteur de telle carte d’identité et détenteur de tel numéro d’électeur, en lieu et place c’est une autre personne qui est dedans. Parfois même il y a des confusions entre des hommes et des femmes », poursuit-il.



Et d’ajouter que « les informaticiens savent qu’en matière de sécurité et de sauvegarde des données, s’il y a une seule faille sur le système de déversement des données, cela veut dire que l’algorithme n’est plus fiable ».

Toutefois, il annonce un recours aux fins d’une dénonciation de la défaillance technique du système de contrôle mis en place au niveau du logiciel et une invitation au conseil constitutionnel à en tirer toutes les conséquences et de formuler des recommandations...