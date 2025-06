L’agression illégitime du régime israélien et la riposte légitime de l’Iran ( par Hassan ASGARI )

Dans la matinée du 13 juin 2025, le régime israélien a lancé une attaque armée,

massive et sans aucune provocation préalable, contre l’Iran. Cet acte constitue, de

manière claire et selon toutes les définitions reconnues, une agression manifeste.

À travers des frappes coordonnées aériennes, balistiques et par drones, Israël a visé

des zones résidentielles, des infrastructures civiles, des institutions publiques ainsi

que des installations nucléaires placées sous les garanties de l’Agence internationale

de l’énergie atomique (AIEA).

Dans une nouvelle vague d'opérations militaires, Israël a commencé à frapper des

infrastructures et des sites industriels, et plus récemment, un hôpital et la radio-

télévision de la République islamique d'Iran ont également été pris pour cible.

Ces attaques ont causé la mort ou la blessure de nombreux civils, femmes et

enfants, ainsi que de plusieurs hauts commandants militaires et scientifiques

nucléaires iraniens.

Ces actions constituent une violation grave et manifeste du droit international, en

particulier du droit international humanitaire, du droit international des droits de

l'homme, ainsi que du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies.

Le prétexte invoqué pour cette attaque est le programme nucléaire iranien. Pourtant,

comme l’a confirmé à maintes reprises l’AIEA, les installations nucléaires de l’Iran

sont utilisées exclusivement à des fins pacifiques et font l’objet du régime de

vérification le plus complet et le plus intrusif jamais appliqué dans le cadre

international.

Fait encore plus frappant : alors que l’Iran est un État membre du TNP et des autres

traités internationaux pertinents, le régime sioniste – qui détient l’arme nucléaire au

Moyen-Orient – n’a adhéré à aucun des trois principaux traités de désarmement des

armes de destruction massive, notamment le Traité sur la non-prolifération (TNP), la

Convention sur les armes chimiques (CAC), ni la Convention sur les armes

biologiques (CAB).



Le ciblage délibéré de ces installations nucléaires pacifiques et placées sous

surveillance internationale par Israël constitue un acte d’agression prémédité et une

violation flagrante du droit international ainsi que des principes fondamentaux de

sûreté et de sécurité nucléaires.



Comme il l’a prouvé à Gaza, le régime sioniste a franchi toutes les lignes rouges et a

commis tous les types de crimes. Dans son attaque contre l’Iran, ce régime a encore

franchi une nouvelle ligne rouge du droit international, à savoir l’attaque militaire

contre des installations nucléaires pacifiques — ce qui est strictement interdit par les

principes fondamentaux du droit international, la Charte des Nations Unies, et le

Statut de l’AIEA. Ces résolutions soulignent les risques graves que de telles attaques

font peser sur la sécurité nucléaire et la paix régionale et internationale. Il s’agit donc

d’un acte d’agression en contradiction directe avec le droit international.

Ce régime fait actuellement l’objet de poursuites devant la Cour internationale de

Justice (CIJ) pour génocide présumé à Gaza, tandis que ses dirigeants, y compris le

Premier ministre Benjamin Netanyahou, sont accusés de crimes de guerre et de

crimes contre l’humanité : ciblage délibéré de civils, recours à la famine comme

méthode de guerre, et imposition systématique de punitions collectives.

À un moment où la crédibilité du système international est profondément remise en

question, l’application sélective des principes juridiques et la substitution de la justice

par l’opportunisme politique menacent les fondements mêmes de l’ordre mondial

fondé sur la stabilité, la responsabilité et la primauté du droit.

Tous ces crimes du régime sioniste montrent que la nature du régime israélien est

fondée sur l’occupation, l’agression, le crime, le génocide et la barbarie.

En réponse à l’agression illégale et non provoquée du régime israélien, la

République islamique d’Iran a légalement exercé son droit inhérent à la légitime

défense, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Ce droit

fondamental permet à tout État de défendre sa souveraineté et son intégrité

territoriale en cas d’attaque armée.

La réponse iranienne était entièrement conforme aux principes du droit international

et a été calibrée avec précision pour être proportionnée à la menace et à l’attaque

militaire israélienne. Les cibles étaient exclusivement des objectifs militaires

légitimes, tels que des centres de commandement et de contrôle, des installations

militaires stratégiques et des infrastructures directement liées à l’attaque illégale.

À toutes les étapes, l’Iran a strictement respecté les règles du droit international

humanitaire, en donnant la priorité à la minimisation des dommages collatéraux

(contre les civils et les biens publics).



L’absence de réaction ferme du Conseil de sécurité des Nations Unies face à cet

acte d’agression reflète une défaillance grave dans l’exercice de sa responsabilité

principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Alors que dans le passé, le Conseil avait réagi rapidement et à l’unanimité — comme

après l’attaque israélienne contre le réacteur Osirak en Irak en 1981, lorsqu’il adopta

la Résolution 487 condamnant l’attaque et affirmant l’inviolabilité des installations

nucléaires pacifiques — aujourd’hui, le Conseil est paralysé. Ses délibérations sont

étouffées par les pressions politiques et la protection accordée par une minorité

d’États puissants. Cette inaction compromet les fondements du système multilatéral

mondial.

La République islamique d’Iran appelle la communauté internationale à condamner

cette agression et réaffirme son engagement envers la Charte des Nations Unies et

les principes fondamentaux du droit international.

Les installations nucléaires placées sous garanties de l’AIEA ne doivent jamais être

prises pour cible.

La force militaire ne doit jamais se substituer à la diplomatie.

Le régime israélien ne peut être autorisé à redéfinir les règles du comportement

international par des violations répétées et des provocations calculées.

Le chemin vers la paix passe par la responsabilisation, et le système international

doit trouver la volonté politique de l’imposer.

La raison d’être des Nations Unies est d’empêcher l’agression et de faire face aux

menaces contre la paix et la sécurité internationales. La demande légitime de l’Iran

est donc que les responsabilités prévues par la Charte soient exécutées :

condamnation formelle de l’agression et prise de mesures pour y mettre fin.

Tous les pays du monde doivent condamner fermement cette agression manifeste du

régime sioniste contre le territoire d’un État membre de l’ONU, une agression qui

représente une menace directe à la paix et à la sécurité internationales.



Hassan ASGARI

Ambassadeur de la Republique Islamique d’Iran - Dakar