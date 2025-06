L'Iran lance l'opération "True Promise 3" en représailles à Israël : Tel-Aviv et Jérusalem secouées

L'Iran a lancé une opération militaire d'envergure contre Israël, baptisée "True Promise 3", en réponse à de récentes frappes israéliennes sur son territoire. L'attaque a provoqué des explosions ressenties à Tel-Aviv et Jérusalem, marquant une escalade significative des tensions régionales.



Selon les informations disponibles, les forces armées iraniennes ont ciblé des dizaines de sites en Israël, incluant des bases militaires et aériennes. Le ministère israélien de la Sécurité nationale aurait également été touché par plusieurs roquettes.



Les services médicaux d'urgence israéliens ont fait état de cinq victimes dans la région de Tel-Aviv suite à ces frappes.



En réaction à cette opération, le guide suprême iranien a déclaré que les dirigeants israéliens avaient "déclenché une guerre" contre l'Iran, affirmant que la République islamique ne laisserait pas cette agression impunie. Cet événement souligne la volatilité de la situation au Moyen-Orient et les risques d'une escalade plus large.