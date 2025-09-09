L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar)

Il existe une perception largement répandue mais erronée selon laquelle les droits de douane de l’Inde seraient excessivement élevés. Certains aspects d’un pays peuvent être subjectifs, comme la qualité de vie, la courtoisie publique ou encore la manière dont les étrangers sont accueillis. Mais les droits de douane sont quantifiables et ne devraient laisser aucune place à la subjectivité. Voyons donc les faits.



Avant cela, il peut être utile pour le lecteur moyen de comprendre quelle fonction remplissent les droits de douane dans un pays en développement à faible revenu comme l’Inde, par opposition à un pays développé à revenu élevé comme les États-Unis d’Amérique. Traditionnellement, les pays en développement à faible revenu utilisent les droits de douane pour deux raisons : d’une part, protéger leur industrie nationale et, d’autre part, en tirer des recettes fiscales. La protection de l’industrie domestique est un argument accepté par les économistes du monde entier, surtout si cette industrie est naissante et que le pays a besoin de développer une base industrielle. Ensuite, il y a la fonction de collecte de revenus, illustrée par exemple par les taxes imposées sur l’alcool ou les motos de luxe.



Les tarifs de l’Inde, qui étaient élevés dans les années 1980, ont été considérablement réduits depuis les réformes de 1991 et lors des négociations du Cycle d’Uruguay, qui ont conduit à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Depuis lors, la tendance générale en Inde est celle d’une réduction progressive des droits de douane appliqués, année après année.



D’un point de vue technique, il existe deux types de droits de douane. Le premier est le tarif appliqué, qui est effectivement imposé à la frontière lorsqu’un bien étranger entre dans le pays (généralement ad valorem).



Le second est le tarif consolidé, c’est-à-dire le plafond maximal qu’un pays peut imposer sur un produit étranger, conformément à ses engagements de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) à l’OMC.

Il va de soi que la guerre tarifaire initiée par les États-Unis viole leurs engagements au titre des accords de l’OMC. Mais l’OMC elle-même est en sommeil depuis un certain temps. Il convient également de noter que les droits de douane ne peuvent pas être les mêmes pour tous les pays. Il est évident que les pays en développement à faible revenu auront des droits plus élevés (pour les raisons évoquées ci-dessus) que les pays du G7.



Alors, où se situe l’Inde dans tout cela ? Lorsque l’on juge l’Inde sur ses tarifs, deux paramètres sont utilisés : la moyenne simple et la moyenne pondérée par les échanges commerciaux. Selon la première, les droits de l’Inde semblent élevés (15,98 %). Mais cela reste en grande partie académique car, pour la plupart des biens entrant sur le marché indien, ce sont les droits pondérés par les échanges qui comptent vraiment. Or, le droit de douane pondéré appliqué par l’Inde est un très respectable 4,6 %. Ce niveau réfute l’idée que l’Inde serait une sorte de « roi des tarifs douaniers ». Les moyennes simples faussent le

tableau puisqu’elles traitent tous les produits de la même manière, sans tenir compte du volume commercial. Pourquoi donc une si grande différence entre la moyenne simple et la moyenne pondérée de l’Inde ?





L’Inde maintient des droits relativement élevés dans l’agriculture et l’automobile. Dans les deux cas, l’objectif principal est de protéger l’industrie nationale. L’agriculture en Inde est sui generis, sans équivalent dans aucun grand pays du monde. Environ 50 % de la population colossale du pays dépend directement ou indirectement de l’agriculture. De plus, celle-ci n’est pas mécanisée et les exploitations sont si petites que l’agriculture relève davantage de la survie que du commerce. Demander à l’Inde d’ouvrir son secteur agricole aux importations équivaut à lui demander de se suicider, ce qu’aucun gouvernement élu n’accepterait. Cette exigence est d’autant plus choquante que les agriculteurs occidentaux bénéficient de subventions directes et indirectes.



Dans ce contexte, l’Inde applique effectivement des droits relativement élevés sur les produits agricoles : en moyenne, environ 33 % sur la viande, les produits laitiers, les fruits et les céréales. Mais cela n’a rien d’étonnant si l’on considère que l’Union européenne impose un droit moyen de 37,5 % sur les produits laitiers, pouvant atteindre 205 %, et jusqu’à 261 % sur les fruits et légumes. Comparez avec le Japon, dont les droits atteignent 61,3 % en moyenne sur les produits laitiers, jusqu’à 298 % ; jusqu’à 258 % sur les céréales et 160 % sur la viande et les légumes. Ou encore la Corée du Sud, avec une moyenne de 54 % sur les produits agricoles, jusqu’à 800 % sur les légumes et 300 % sur les fruits. Qui est donc le «

roi des tarifs douaniers » en agriculture ? Quant à l’automobile, ce secteur génère un emploi de masse et reste crucial pour cette raison.



Même les droits moyens simples de l’Inde, à 15,98 %, sont conformes aux normes mondiales pour les économies en développement. Le Bangladesh (14,1 %), l’Argentine (13,4 %) et la Turquie (16,2 %), dont le PIB par habitant est comparable ou supérieur, appliquent des droits similaires ou plus élevés.



Quant aux États-Unis, qui affirment que leurs exportations de produits non agricoles se heurtent à des barrières tarifaires en Inde, il convient de noter que les exportateurs américains sont souvent confrontés à des droits égaux ou inférieurs en Inde par rapport à de nombreux pairs asiatiques. Dans l’électronique et la technologie par exemple, l’Inde applique un tarif de 0 % sur la plupart du matériel informatique, des semi-conducteurs, des ordinateurs et des pièces associées, avec des moyennes de 10,9 % sur l’électronique et 8,3 % sur les machines informatiques.



À titre de comparaison, le Vietnam applique 8,5 % sur les équipements électroniques, pouvant atteindre 35 %. La Chine a un taux de 5,4 % pouvant aller jusqu’à 20 % sur l’électronique et 25 % sur les machines informatiques. L’Indonésie applique 6,3 % sur les équipements électroniques, jusqu’à 20 %, et jusqu’à 30 % sur les machines informatiques.



Il est vrai que l’Inde maintient une protection tarifaire justifiée pour ses marchés agricoles, laitiers et automobiles pour des raisons valables. Mais son droit de douane appliqué pondéré par les échanges, dans les autres secteurs, ne justifie en aucun cas qu’elle soit qualifiée de « roi des tarifs douaniers ».



Dr Mohan Kumar est ancien ambassadeur de l’Inde et directeur général du tout nouvel Institut Jadeja Motwani pour les études américaines à l’université OP Jindal Global.

