Keur Ayib: Empêchée d’entrer en Casamance par la police frontalière, Aminata Touré indignée

En route vers la Casamance, Aminata Touré a été bloquée par la police au poste frontalier de Keur Ayib. « Elle m’a refusé la traversée malgré la présentation de la copie conforme de mon passeport diplomatique et mon identification formelle par le commissaire du poste de police » s’est offusquée la candidate à la prochaine élection présidentielle.



Le plus injuste selon la présidente du mouvement pour intégrité, le mérite et l’indépendance, c’est qu’il y’a tout juste un an comme tête de liste de Benno Bokk Yakaar, il ne lui a été demandé aucun papier pour rejoindre cette autre partie de notre territoire . « La police n’a pas à se mêler de la politique et doit se concentrer sur la sécurité des citoyens » a servi Aminata Touré.