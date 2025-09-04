Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions

En prélude au Gamou, le président de l'Alliance pour la promotion du développement local (APRODEL), Moussa Fall, s'est rendu dans les foyers religieux de Médina Baye, Léona Niassène et Léona Kanène pour effectuer son ''Ziar'' auprès des Khalifes et apporter son soutien pour l'organisation du Gamou.

Moussa Fall en a profité pour faire part aux chefs religieux de sa volonté de briguer les suffrages des Kaolackois lors des prochaines élections locales de 2027.

La délégation a été chez Serigne Cheikh Mahi Niass, chez Serigne Ousmane Kane, au domicile de l'imam Cheikh Tidiane Cissé et chez le Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Le Président de l'Aprodel a reçu les bénédictions des religieux qui ont également formulé des prières pour l'ensemble de sa délégation...