Kaolack – Finale nationale de Dictée : L’académie de Rufisque et celle de Thiès sur le toit du Sénégal

Mame Fatou Fall Seck de l’académie de Rufisque et Oumou Khairy Cissé de l’académie de Thiès ont remporté la 34ᵉ édition de la finale nationale de la Dictée Paul Gérin-Lajoie. Ce concours, organisé chaque année par le ministère de l’Éducation nationale, a réuni ce samedi à Kaolack 32 participants issus des 16 académies du Sénégal.



« Ce concours de dictée fait partie des grands événements du ministère de l’Éducation nationale. Nous l’organisons chaque année, et nous constatons des améliorations constantes. Cette année, toutes les 16 académies étaient représentées. Parmi les 32 participants, deux se sont distinguées avec des moyennes exceptionnelles : la première a obtenu 18/20 et la seconde 17/20 », s’est réjouie Khady Diop Mbodji, secrétaire générale en charge de l’Éducation nationale.



« C’est un honneur pour moi de remporter ce concours. Je dédie cette victoire à mes parents et surtout à mes encadreurs. La clé de la réussite, c’est la lecture, car la lecture est la clé de la réussite », a déclaré Mame Fatou Fall Seck, la lauréate.



L’édition 2025, placée sous le thème de « la formation professionnelle des métiers », a été parrainée par Cheikh Mahy Aliou Cissé, porte-parole du Khalife général de Médina Baye. Ce dernier a offert des prix aux participants. Mame Fatou Fall Seck et Oumou Khairy Cissé représenteront le Sénégal à la finale internationale de la Dictée Paul Gérin-Lajoie au Canada.



« Comme chaque année, nous obtenons de bons classements. Nous espérons que cette année, nous pourrons remporter la finale internationale », a conclu Khady Diop Mbodji.