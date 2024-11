Kaolack/Effondrement d’une dalle à Médina Baye : « Nous venons de subir un coup dur, car la victime est une brillante élève. » (Proche)

On en sait un peu plus sur l’effondrement de la dalle du bâtiment du GIE des femmes de la Fayda à Médina Baye. Les faits se sont produits dans l’après-midi, un peu avant 16 heures. En effet, les membres du GIE s’activent dans la transformation de fruits et légumes. D’après Ndeye Lala Gueye, membre du GIE, « nous venons de subir un coup dur, car la victime est une brillante élève et nous avions beaucoup d’estime pour elle ».