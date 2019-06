Kalidou Koulibaly : « Nous ne sous-estimons pas l’équipe de la Tanzanie, qui est dangereuse »

Les Lions ne lâcheront rien et vont faire tout leur possible pour réaliser une bonne entrée dans la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 face à la Tanzanie dimanche (17h GMT). Les Taifas Stars, ce sont des adversaires à l prendre au sérieux, selon Kalidou Koulibaly, qui précise : « Nous ne sous-estimons pas l’équipe de la Tanzanie, qui est dangereuse »...