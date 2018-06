Kaffrine : les populations s'organisent pour stopper le vol de bétail

Dans la région de Kaffrine, la récurrence du vol de bétail préoccupe de plus en plus les populations, notamment les paysans qui élèvent en même temps des vaches, des moutons, des chèvres etc... Réunis autour du mouvement « Aar Sunu Moomeel », les habitants de la commune de Diamal ( département de Mbirkelane), ont organisé ce samedi un rassemblement en vue de peaufiner leurs stratégies allant dans le sens de venir à bout de ce phénomène.

« Les populations sont très fatiguées. Dans cette contrée, on ne peut plus avoir un bétail à cause des voleurs. On est non seulement victimes de vol, mais en plus on est agressé et parfois tué par des malfaiteurs qui ont souvent l'habitude de visiter nos villages », a déclaré le président du mouvement, Bassirou Ba dit « Toucouleurou Baye ».

Très remontés contre la fréquence des cas de vol et l'impunité qui est notée à cet effet, les habitants de Ngor Djilème, Kébé, Bagane, Waynde, Nitty Daga etc, ont élaboré des stratégies qui s'articulent comme suit : « Dorénavant, il faut d'abord l'accord des chefs de village pour qu'un animal soit transporté de village en village. En plus, chaque animal sera reconnu à l'aide d'un identifiant afin d'avoir la liste du nombre de bétail par village. Enfin, tous les villageois vont s'organiser à travers des comités de veille et d'alerte », a fait savoir Mr Ba.