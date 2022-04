« KOOR GUI ak JOB BI » : Les employés des bus TATA étalent leurs difficultés au quotidien

Votre rubrique « KOOR GUI ak JOB BI » a fait focus sur les agents en service dans les transports urbains, spécialement ceux en activité auprès des Bus Tata.

Une visite dans l’un des garages encore appelé point focal, nous a permis de mesurer l'ampleur des tracasseries qu'ils vivent dans l'exercice quotidien de leur travail.



Au garage UCAD qui héberge les lignes 37, 54, et 84, chauffeurs, receveurs et régulateurs ont conté des temps forts qui les ont marqués à jamais, des manquements qu'ils dénoncent, surtout en ce mois de Ramadan où le travail semble être plus difficile que d'habitude…