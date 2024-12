KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé (ex ministre/maire) répond à Monsieur Guy Marius Sagna (député)

Monsieur Guy Marius Sagna,

Je prends acte de vos accusations répétées à mon encontre, qui, une fois encore, sont graves, infondées et relèvent d’une volonté manifeste de calomnie. Vous m’accusez de « pillage » et de « recrutement anarchique » à la Poste, sans jamais apporter le moindre début de preuve. Ce genre d’allégations gratuites ne sert qu’à détourner l’attention et à alimenter une rhétorique populiste dénuée de tout fondement.

Pourtant, en tant que député, vous avez à votre disposition des moyens institutionnels et légaux pour vérifier la gestion budgétaire, les contrats signés ou encore les décisions stratégiques prises sous ma direction. Alors, pourquoi ne pas les utiliser ? Pourquoi choisir la voie du sensationnalisme au lieu d’une démarche sérieuse ?

Lorsque j’ai eu l’honneur de diriger la Poste, j’ai trouvé une institution confrontée à des déficits chroniques bien documentés. Malgré ce contexte difficile, mon équipe et moi avons travaillé avec rigueur pour stabiliser la situation, en veillant notamment à ce que les salaires soient payés à temps, et ce, sans jamais compromettre les engagements de l’entreprise. Ces faits sont vérifiables.

Monsieur Sagna, votre rôle d’élu devrait être de proposer des solutions concrètes et de formuler des plaidoyers en faveur des postiers et des réformes nécessaires pour renforcer cette institution. Au lieu de cela, vous choisissez de porter des accusations non étayées, contribuant davantage à la désinformation qu’à la résolution des problèmes.

Je vous invite à dépasser ces polémiques stériles et à participer de manière constructive au débat public. Le Sénégal a besoin d’hommes politiques capables de faire preuve de responsabilité et d’engagement, pas de provocations gratuites.

Abdoulaye Bibi Baldé