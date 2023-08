Justice : L’avocat Juan Branco placé sous contrôle judiciaire et expulsé du Sénégal

Après son face-à-face avec le juge du 2e cabinet Mamadou Seck, l’avocat français de Ousmane Sonko, Juan Branco est inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Il est libéré et sera expulsé vers la France dans les prochaines heures.



Il est gardé à la Brigade des affaires générales (BAG) jusqu’à l’heure de son départ et il sera escorté par les forces de l’ordre.