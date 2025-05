Journée Internationale des Casques bleus : Le Capitaine Mbaye Diagne, un modèle de courage et d'altruisme

Le Capitaine Mbaye Diagne est un officier Sénégalais, né le 18 mars 1958 à Coki (Sénégal) et mort le 31 mai 1994 à Kigali (Rwanda). Il était observateur militaire de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Dans sa mission, il a sauvé à lui seul plusieurs centaines de personnes du génocide au Rwanda au péril de sa propre vie. Après l'obtention d'un diplôme universitaire à Dakar, il s'inscrit à l'École nationale des officiers d'active de l'armée sénégalaise. Il termine sa scolarité l'année suivante et atteint finalement le grade de capitaine. Il reçoit le commandement de la 3e compagnie du 6e bataillon d'infanterie et combat dans le conflit en Casamance de 1989 à 1993. Cette année-là, Diagne est envoyé au Rwanda dans le cadre d'une équipe d'observateurs militaires de l'organisation de l'Unité africaine chargée de surveiller la guerre civile Rwandaise. Le 31 mai 1994, Capitaine Mbaye Diagne a été tué lorsqu'un obus de mortier lancé par les forces du FPR (front patriotique rwandais) a explosé près de sa voiture alors qu'il était arrêté à un poste de contrôle gouvernemental. Sa mort a conduit l'ONU à suspendre les opérations de secours à Kigali. Son corps a été rapatrié au Sénégal et enterré avec tous les honneurs militaires.