Journalisme d’investigation : Le Sg du ministère de la communication ravi de la mise en place d’une plateforme d’appui

Le Secrétaire général du ministère de la communication s’est félicité de la mise en place d’une plateforme citoyenne d’appui au journalisme d’investigation. Un cadre formel qui contribuera au renforcement des capacités des acteurs mais aussi permettra d’offrir aux populations des contenus et services de qualité dans une approche participative et constructive au débat public a-t-il dit. Il se prononçait lors de l’ouverture à Saly d’un atelier d’échanges et de lancement sous régional auquel prennent part des journalistes gambiens, et bien sûr sénégalais.

Un atelier à l’initiative de « african journalists forum» qui vise à « promouvoir la participation citoyenne dans l’enrichissement de l’offre informationnelle dans les médias à travers la plateforme numérique »

Le SG du ministère a, pour finir, indiqué que le ministère en charge de la communication restera attentif aux conclusions auxquelles aboutira cet atelier.