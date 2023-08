Inhumation des deux victimes de l'attaque du bus : "C'est dur, c'est pénible." (Mansour Faye)

Les demi-sœurs Fatoumata Binetou Diallo et Oumou Coultoumy Diallo victimes de l'attaque du bus TATA de la ligne 65 qui assure la navette entre Kounoune et Colobane avec un cocktail molotov ont été inhumées cet après-midi du Samedi 05 Août. La levée de corps s'est déroulée à la mosquée Santhiaba de la Médina en présence du ministre Mansour Faye à la tête d’une délégation du gouvernement sénégalais. Une occasion saisie par le Ministre des infrastructures et du transport terrestre pour dénoncer ces actes odieux qui visent à compromettre la sécurité publique du pays. "C'est dur, c'est pénible. Mais ce qui est important c'est les mesures à prendre et l'Etat l'a réaffirmé lors du conseil des ministres dernier qui a été sanctionné par un communiqué. Ainsi l'Etat a manifesté sa position pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens pour que pareille situation ne puisse se reproduire. Je pense que le message est très fort. Un message compris non seulement par les populations mais par l'ensemble des acteurs du transport en particulier AFTU", a dénoncé Mansour Faye.



La cérémonie funéraire qui a vu la présence des parents, amis et proches des victimes a servi également d'occasion pour le ministre de présenter les condoléances du gouvernement en annonçant que deux suspects ont été appréhendés et que l’enquête suit son cours.