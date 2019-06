Infirmerie des Lions : Youssouf Sabaly et Alfred Ndiaye sous observation médicale

Les Lions se sont inclinés face aux Fennecs de l'Algérie (1-0), jeudi, en match comptant pour la deuxième journée des phases de poule (Groupe C) de la CAN 2019. Cela ne s’est pas bien terminé puisque Youssouf Sabaly et Alfred Ndiaye se sont blessés. Le défenseur bordelais a été touché à un talon, alors que le milieu de Malaga a reçu un coup au genou. Et ils sont depuis jeudi soir sous observation médicale.



Le latéral gauche des Lions ne reprendra pas l’entrainement collectif avant dimanche, annonce le staff médical des Lions. Autant dire que l’ultime test avant le match de lundi face au Kenya sera important, et que son absence pourrait être un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé.



Pire, le défenseur des Lions n’a pas repris l’entrainement collectif ce vendredi avec le reste de l’équipe du Sénégal. Mais le bordelais n’était pas le seul absent de la séance sur la pelouse du terrain annexé du Stade du 30 Juin au Caire. Alfred Ndiaye est lui aussi resté « au repos », pour se faire soigner, après « un coup reçu contre l’Algérie ».