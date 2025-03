Incident sur le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim : les autorités rassurent sur l'absence d'impact majeur

Dans la nuit du 19 au 20 février 2025, un incident a été signalé sur le puits A02 du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à 120 km au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes. L'opérateur du champ, BP, a informé les deux pays d'une fuite de gaz sur ce puits en phase de pré-opération.



Réaction immédiate des autorités



Les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie ont rapidement mis en place une cellule de crise pour suivre de près la situation. Les équipes techniques des deux pays sont en contact permanent avec BP, qui est responsable de la gestion de l'incident. L'État a exigé de l'opérateur qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et minimiser l'impact environnemental, conformément aux normes internationales et à la législation en vigueur.



Mesures de surveillance et d'intervention



Surveillance aérienne et sous-marine : Des survols réguliers en hélicoptère et en drone sont effectués pour surveiller la zone, et un véhicule sous-marin téléguidé (ROV) est déployé pour suivre l'évolution de la fuite.

Surveillance satellitaire : Une surveillance en temps réel est assurée par satellite.

Présence maritime : Les Marines nationales sénégalaise et mauritanienne assurent une présence permanente pour sécuriser la zone.

Progrès et solutions



BP a identifié des solutions potentielles pour réparer la fuite et travaille à leur mise en œuvre. Un survol conjoint des administrations le 6 mars 2025 n'a révélé aucune anomalie visible.



Transparence et communication



Les autorités sénégalaises et mauritaniennes s'engagent à informer régulièrement l'opinion publique de l'évolution de la situation. Elles soulignent l'importance de la transparence et de la communication claire dans la gestion de cet incident.