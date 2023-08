Incendie criminel sur un bus à Yarakh : Voici la petite Oumou Coultoumy Diallo, l’une des deux victimes complètement calcinées

Cette image est celle de l’une des deux filles décédées dans des circonstances tragiques mardi dernier lors de l’incendie criminel sur un bus TATA à bord duquel se trouvaient des passagers. Elle se nomme Oumou Coultoumy Diallo âgée de 07 ans et fille de Amadou et de Aïssata Ba.



Masquer les messages précédents





Tristesse et consternation en voyant cette photo de la petite fille au visage de « l'innocence victime la banalité du mal de personnes mal intentionnées.