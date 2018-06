Inauguration des infrastructures sociales dans la commune de Kokhol : Senergy 2 a investi 400 millions de F CFA

Cest en présence du gouverneur de la région de Saint-Louis, du préfet de Dagana, du directeur général de la Senelec Mouhamadou Makhtar Cissé que la cérémonie d’inauguration des infrastructures sociales dans la commune de Bokhol s'est déroulée. La centrale solaire de Bokhol, située dans le département de Dagana, région de Saint-Louis, vient de s'inscrire dans le cadre de la politique du mix énergétique initiée par le président de la République du Sénégal Macky Sall.

En effet, elle répond aux objectifs de l'Etat du Sénégal, dans sa lettre de politique de Développement du Secteur de l’Énergie (lPDSE 2012), d'augmenter la production d'électricité à travers la promotion des énergies renouvelables et particulièrement des projets photovoltaïques, afin de parvenir à un mix énergétique de 20% en 2017.

La centrale est située au nord du Sénégal dans la commune de Bokhol, à moins de 5 km de la frontière mauritanienne, l'une des zones les plus ensoleillées du monde. la centrale occupe une superficie de 50 ha, 75000 panneaux solaires photovoltaïques et fournit l'électricité à plus 160.000 ménages. Senergy 2 est le fruit d'un partenariat public-privé. 45% des parts sont détenues par des investisseurs nationaux dont la caisse des dépôts de Consignations qui participe au nom de l'Etat du Sénégal à hauteur de 33% du capital.

La CDC est un établissement public, investisseur de long-terme contribuant au développement économique social. ainsi pour se mettre au service des populations de Bokhol, Senergy a mis 400 millions de FCFa pour construire des infrastructures sociales.

Ainsi pour s’implanter dans la commune de Bokhol et arriver à réaliser son projet, Senergy 2 a privilégié une démarche participative impliquant toutes les parties prenantes à toutes les phases du projet.

C’est ainsi que la réalisation de l'EIES avec intégration des recommandations, suggestions et avis de tous les acteurs a permis à Senergy2, de mettre en place des outils visant à préserver l'environnement mais aussi à participer au développement de la localité pour une meilleure acceptation-appropriation du projet par les populations locales.

Un plan stratégique de Développement local (PSDL) a été élaboré grâce à la collaboration de toutes les parties prenantes. Dans sa prise de parole, le Directeur général Saliou Sow a fait savoir que les projets sociaux validés touchent les domaines

de l’éducation et de la formation, les activités génératrices de revenus, la santé. Ainsi les infrastructures sont le mur de l'école Bokhol 2 où le directeur de l'école Bokhol 2 a fait savoir que la construction du mur de l'école est une vieille doléance de tous les responsables qui ont eu à diriger l'établissement. Cette école située dans la périphérie du village de Bokhol compte sept salles de classe dont un abri provisoire. L'établissement était dans un cadre clôturé par un grillage à terre, entouré d'une haie vive, à la merci des intempéries, de la divagation des animaux et des cas de vols avec effraction répétés.

Il y a aussi l’école franco-arabe qui a été mise sur pied avec la construction de salles de classe aux normes standards, d’un mur de clôture, et des toilettes décentes avec la séparation de box filles et garçons. en plus un branchement d'eau a été fait pour satisfaire les besoins des élèves et des enseignants. mais également la construction de l'école de Ngabou Thille qui se trouve à côté de Bokhol avec deux grandes salles de classe, de clôturer le mur et construire des toilettes adaptées.

Le domaine de la formation professionnelle n'est pas en reste, Senergy2 en partenariat avec le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et Technique (3FPT), a développé un programme de formation aux métiers du solaire. Ce programme est destiné aux jeunes de la commune de Bokhol et des localités environnantes.

Ces formations vont permettre aux jeunes d'avoir une qualification professionnelle et de s'insérer dans le marché du travail ou de mettre en place leurs propres structures vu le manque de personnel dans le domaine solaire au Sénégal. La formation se fera en quatre sessions. Et chaque session regroupera quinze jeunes, soit un total de soixante participants. la prise en charge est assure par Senergy 2 et 3FpT.Sur le plan de la santé avec la construction d’un logement pour la sage-femme à Mbilor qui couvre plus de douze villages et en 2017 a reçu cinq mille huit cent soixante et un (5861) malade et quatre-vingt (80) accouchements.

Vu ces chiffres, Senergy a jugé nécessaire de contribuer dans ce domaine pour permettre à la sage-femme d’aider les femmes et de faire correctement son travail. il y’a aussi la construction d’un grand projet d’électrification de la station de pompage de Dagana par voie solaire, l’objectif étant de réduire de près de 70% d’électricité des agricultures.

Sur ce plan Senergy a offert aux femmes de Bokhol une somme de 500 mille FCFa. la Senelec a apporté sa participation en électrifiant les villages voisins de Bokhol sous la demande générale des populations concernées...