Immigration en France: Bayrou veut un débat "plus large" que le droit du sol, sur "qu'est-ce que c'est qu'être Français"

Le Premier ministre français François Bayrou a jugé vendredi "trop étroit" un débat sur le droit du sol comme suggéré par son ministre de la justice Gérald Darmanin et souhaité un débat "plus large" sur "qu'est-ce que c'est qu'être Français".



"Qu'est-ce que ça donne comme droit? Qu'est-ce que ça impose comme devoir? Qu'est-ce que ça procure comme avantages? Et en quoi ça vous engage à être membre d'une communauté nationale? A quoi croit-on quand on est Français?", a ajouté M. Bayrou, qui a fait récemment polémique en évoquant un "sentiment de submersion" migratoire en France.