Idrissa Seck exprime ses encouragements et sa confiance aux Lions

Comme à l'entame de cette compétition que vous marquez déjà par votre créativité et votre esprit de responsabilité, je vous félicite du résultat obtenu, vous encourage pour les prochaines étapes tout en exprimant toute ma confiance en vos capacités de nous faire encore rêver et gagner.

Il s'y ajoute que tout un continent solidaire à notre cher pays, le Sénégal, est maintenant derrière vous. Je suis persuadé de votre combativité et de votre ardent désir de victoire pour encore plus de fierté et d'enthousiasme.

Allez les Lions et vive le Sénégal.



Idrissa Seck

Ancien Premier Ministre du Sénégal

Président du Parti Rewmi