Honoré Manga : "C'est à la guerre comme à la guerre si l'académie ne recule pas"

Les enseignants du lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor sont rouge de colère. La raison de leur courroux, c'est la mutation d'un professeur de mathématiques au collège de Néma 2. Un redéploiement qu'ils taxent d'humiliation pour l'enseignant.

Honoré Manga, coordinateur de l'intersyndicale des enseignants du lycée Djignabo crache du feu sur le dos de l'inspecteur d'académie. "Pour que cette année soit apaisée, il faut que l'inspecteur revienne sur sa décision. Il a muté un collègue qui enseigne les mathématiques au lycée depuis 12 ans au Cem de Néma 2, prétextant qu'il est bivalent alors que le collègue qui le remplace l'est aussi. Il y a incongruité. Il a enseigné 12 ans les mathématiques et il veut l'emmener au Cem pour encore enseigner les Pc. Nous n'accepterons pas. C'est une humiliation. Depuis son arrivée, il ne fait qu'humilier les enseignants et c'est cet acte qui a fait déborder le vase", regrette le syndicaliste.

Poursuivant, il défie l'autorité "avec ce débrayage aux allures de confrontation frontale, nous avons décidé de poursuivre la lutte avec des séries de débrayages. S'il ne revient pas sur sa décision, nous ne lâcherons pas. Nous avons fini de prendre nos responsabilités et il n'a qu’à prendre les siennes. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Nous ne sommes pas des enfants de coeur. C'est à la guerre comme à la guerre" dit-il.

Des médiations sont en cours pour trouver une issue heureuse à cette crise...