Hollande prend "60 engagements pour la France"

Le candidat socialiste à la présidentielle française, François Hollande, a pris jeudi "60 engagements pour la France" dont le coût atteindra 20 milliards d'euros en 2017, avec une profonde réforme de la fiscalité, des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des propositions sur l'éducation et la jeunesse.



Dans un document de quelque 40 pages, publié jeudi quelques heures avant sa présentation par la quotidien Le Parisen et que l'AFP s'est procuré, le candidat socialiste à l'Elysée affirme que les "mesures nouvelles" liées à ses "priorités" coûteront, au terme d'une montée en charge progressive, jusqu'à "20 milliards d'euros à l'horizon 2017", dernière année de son quinquennat s'il est élu en mai.



Côté recettes, son projet prévoit l'annulation de 29 milliards d'euros de niches fiscales, "équitablement répartis entre les ménages et les entreprises".



Le candidat, qui a fait de l'éducation et la jeunesse sa priorité, réaffirme la création de 60.000 postes dans ce secteur sur 5 ans.

Il veut aussi augmenter de 25% "l'allocation de rentrée scolaire", une aide aux familles, dès septembre.



Sur le plan économique, M. Hollande confirme des mesures-phare: une grande réforme fiscale et la création d'une "tranche supplémentaire de 45% pour les revenus supérieurs à 150.000 euros par part".



Il donne la "priorité" aux PME, avec la création d'une Banque publique d'investissement et une refonte de l'impôt sur les sociétés au profit de ces entreprises. Il précise aussi les contours du nouveau "livret d'épargne industrie" entièrement dédié au financement des PME, conjugué avec le doublement du plafond du "livret développement durable". (belga)