Haute Autorité des Aéroports : le colonel Dia part à la retraite

Dakaractu a appris que le colonel El Hadj Mamadou Dia, secrétaire général de la Haute Autorité des Aéroports, part très prochainement à la retraite, après avoir loyalement servi la gendarmerie nationale pendant 39 ans et 8 mois.



Nous devons à la vérité de rappeler que le Colonel Dia a tenu la dragée haute à ce poste où il séjourne depuis 6 ans et 8 mois. En plus d’avoir géré artistiquement la période de transition de Yoff à Diass, ce preux chevalier, au moral d’acier, a fait montre de dextérité pour aider à endiguer la menace terroriste.