Guinée-Bissau : En fin de mandat, le président Embalo fixe la prochaine élection présidentielle au 30 novembre

En fin de mandat ce mois-ci, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a été interpellé par des journalistes sur la date de la prochaine élection présidentielle. S’exprimant ce dimanche 23 février, après une rencontre avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, il a assuré que les formalités nécessaires seraient accomplies et a annoncé que le scrutin se tiendrait le 30 novembre de cette année.



Rappelons que le président Embaló fait face à une crise sociale et politique dans son pays, où l’opposition l’accuse de chercher à prolonger son maintien au pouvoir et de retarder l’organisation des élections