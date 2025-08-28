Guédiawaye : sextape, menaces et chantage – deux commerçants tombent dans leur propre piège

Une affaire de sextape et de chantage sordide secoue la banlieue dakaroise. Deux commerçants de 26 ans, Diallo Kane S. et son cousin Khadim B., habitants de la cité Diounkhop (commune de Sam Notaire), ont été déférés hier mercredi 27 août devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour harcèlement, menaces, diffusion illicite de données personnelles et incitation à la débauche.



Une nuit cauchemardesque pour la victime



Tout commence le 22 août, lorsque Aïssatou K., une jeune ménagère de 22 ans domiciliée à Pikine, reçoit un message WhatsApp d’un numéro inconnu. L’expéditeur se présente comme un habitant de Guédiawaye et, pour donner du poids à ses propos, lui envoie en mode éphémère une photo intime d’elle.



Rapidement, le ton change : l’homme, identifié plus tard comme Diallo Kane S., exige de nouvelles vidéos compromettantes ou des faveurs sexuelles, sous peine de voir ses images diffusées sur Internet. Terrorisée mais lucide, la victime choisit de documenter chaque menace : captures d’écran, messages et fichiers sont stockés sur une clé USB et remis à la police le 25 août.



L’ombre d’un Sénégalais établi en Italie



Interpellé à son domicile, Diallo Kane S. finit par avouer : les photos et vidéos ne venaient pas de lui. Elles lui auraient été envoyées par son ami Serigne Mbacké D., un Sénégalais établi en Italie. L’enquête révèle également qu’il avait partagé certains fichiers avec son cousin Khadim B., qui s’est lui aussi servi de ces contenus pour effrayer la victime. Ce dernier prétend ne pas avoir diffusé les vidéos, mais reconnaît les avoir stockées et avoir menti à Aïssatou K. en affirmant que ses images circulaient déjà sur la toile.



Une machination bien huilée



L’affaire met en lumière un chantage organisé et persistant : menaces psychologiques, manipulation et promesses sordides alternaient pour briser la résistance de la jeune femme. Mais son choix de porter plainte et de réunir des preuves solides a permis de mettre fin au stratagème.



Hier, les deux commerçants ont été présentés au parquet. Ils devront répondre d’une série d’accusations lourdes, tandis que la justice pourrait élargir l’enquête pour retrouver le principal instigateur présumé, l’émigré basé en Italie.