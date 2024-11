Grève du secteur du nettoiement : le mot d’ordre levé ce mardi, mais les concessionnaires vigilants après les engagements des autorités

Le collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal ont repris le travail de salubrité après près d’une semaine de grève à Dakar. Les camions ont été mis à l’arrêt sous le regard impuissant des populations qui ne savaient pas à quel saint se vouer pour une solution face à l’accumulation des ordures dans les quartiers. Mais selon le secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal qui s’est confié à Dakaractu, « le ramassage d’ordures a repris ce matin après des discussions avec les autorités compétentes ». « Hier, nous avons été reçus par le directeur général de la SONAGED et le directeur du budget qui ont pris des engagements allant dans le sens de soulager les populations. Pour le moment, tout est rentré dans l’ordre en attendant que les engagements pris soient respectés », a déclaré Boubacar Diallo qui rappelle que ces engagements qui sont d’abord : « de payer entre aujourd’hui et demain les 1.500.000 de francs CFA, au plus tard au début de la semaine prochaine 2 milliards, au courant du mois de décembre, un autre montant et de peindre un tableau d’apurement de la dette d’ici le 31 décembre ». En définitive, dira le SG des concessionnaires du nettoiement du Sénégal, « qu’il est agi, face aux autorités, de rappeler l’urgence de payer toute la dette avant le 31 mars 2025.



Pour rappel, la tension est due à un non-paiement d’un montant atteignant sensiblement 18 milliards de francs CFA qui revient au concessionnaires du nettoiement.