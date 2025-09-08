Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal »





Par ailleurs, l'Alliance Pour la République apprécie le réaménagement gouvernemental comme « un contre feu allumé pour dissimuler l'inconfort du pouvoir dans ses relations avec le FMI, la gestion des inondations, la campagne agricole, la politique de l'emploi ».







Selon le parti des républicains, le gouvernement Sonko 2, par sa composition et ses missions « est emblématique de la continuité de la gouvernance tatillonne et de l'errance des nouvelles autorités depuis 17 mois, sur fond de règlement de comptes. »







Dans ce même ordre d’idées, une « incapacité manifeste du régime à prendre en charge les questions prioritaires des Sénégalais, relativement à leur vie quotidienne, préoccupe au plus haut point les Sénégalais », regrettent Macky Sall et ses camarades constatant « une gouvernance fondée sur la culture du ressentiment, la propagation de la haine, le fantasme de la répression systémique et le rêve d’une justice partisane ».

