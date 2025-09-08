Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal »


Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal »

L'Alliance Pour la République dans un communiqué, dit prendre acte du réaménagement gouvernemental intervenu ce samedi. Le parti accueille les changements opérés aux Ministères de la Justice et de l'Intérieur ainsi qu'au niveau de l'architecture gouvernementale comme d'une part, « l'approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal, assise sur le Parti-État, une réalité inacceptable et d'une autre époque et d'autre part, une volonté claire d'une mainmise sur la justice de notre pays et sur le dispositif électoral. »

 

 

Par ailleurs, l'Alliance Pour la République apprécie le réaménagement gouvernemental comme « un contre feu allumé pour dissimuler l'inconfort du pouvoir dans ses relations avec le FMI, la gestion des inondations, la campagne agricole, la politique de l'emploi ». 

 

Selon le parti des républicains, le gouvernement Sonko 2, par sa composition et ses missions « est emblématique de la continuité de la gouvernance tatillonne et de l'errance des nouvelles autorités depuis 17 mois, sur fond de règlement de comptes. »

 

Dans ce même ordre d’idées, une « incapacité manifeste du régime à prendre en charge les questions prioritaires des Sénégalais, relativement à leur vie quotidienne, préoccupe au plus haut point les Sénégalais », regrettent Macky Sall et ses camarades constatant « une gouvernance fondée sur la culture du ressentiment, la propagation de la haine, le fantasme de la répression systémique et le rêve d’une justice partisane ». 

 
Lundi 8 Septembre 2025
