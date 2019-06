Gana Guéye et Ismaëla Sarr absents à l’entraînement de veille de match Sénégal-Algérie

Ismaëla Sarr n’a pas repris l’entrainement collectif ce mercredi avec le reste de l’équipe du Sénégal. Mais l’attaquant du Stade de Rennais n’était pas le seul absent de la séance sur la pelouse du terrain annexé du Stade du 30 Juin au Caire.



Le milieu d’Everton est lui aussi resté « au repos », pour se faire masser notamment, après « un coup reçu contre la Tanzanie », selon l'encadrement des Lions. Les deux absents ont ainsi privilégié des exercices individualisés en intérieur, officiellement sans inquiéter le staff. « Il n'y a pas de gros souci. Gana et Ismaëla Sarr ont reçu tous deux des coup contre la Tanzanie », nous apprend un fédéral.



Touché à la cheville gauche et indisponible deux semaines, Salif Sané était présent à l’entraînement des Lions qui s’est déroulé à huis-clos partiel (ouvert 15 minutes au début). Avec une poche de glace sur le pied gauche, il est resté par la suite en claquettes, faute de parvenir à enfiler sa chaussure à cause de son pied gonflé.