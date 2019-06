Gana Guèye : « Respecter toutes les équipes, mais on n'a peur de personne »

L’international sénégalais, Gana Guèye a souligné le sérieux de son équipe, à la veille de Sénégal-Tanzanie (dimanche, 17h GMT). Le milieu des Lions a parlé du prochain adversaire des Lions, lors de ce premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 dans le groupe C. Le joueur d’Everton a déclaré que ses coéquipiers allaient « rester humble et respecter toutes les équipes » dans cette compétition. « Mais on n'a peur de personne», a-t-il précisé…