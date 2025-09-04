Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse...

‎C'est dans une ferveur religieuse que les habitants du village de Nghoky de la commune de Dialambéré célèbrent le gamou 2025. Ainsi, de fortes recommandations ont été faites comme le renforcement de la foi du fidèle, le pardon entre autres. En ce sens, les jeunes ont été invités par l'imam à avoir le culte du travail et de la solidarité. À cela, il faut ajouter que ce dernier n'a pas aussi manqué de rappeler aux fidèles de vivre selon les préceptes de l'islam et avoir comme modèle le prophète Mahomed (Psl).

‎

‎C'est une occasion saisie par le maire, Mamadou Salif Sow, de rappeler que seule l'unité peut développer les territoires. D'ailleurs, il précise que la confiance entre musulmans surtout entre voisins doit être très solide pour construire le développement. Dans la foulée, il estime qu'un musulman doit s'éloigner de la calomnie, des préjugés pour vivre pleinement sa foi.