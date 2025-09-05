



La célébration de la nuit du Prophète à Touba Ndiouroul, chez Serigne Saliou Thioune, guide des Thiantacounes, a connu cette année la présence d’une personnalité politique de premier plan : le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Alioune Tall. Ce dernier, très ému, a exprimé son honneur de partager ce moment de ferveur avec le guide religieux et ses fidèles. Il a rappelé que la ruelle menant à ce lieu de culte porte le nom de feu Cheikh Béthio Thioune, en mémoire de son attachement à la célébration du Gamou.







Dans nos échanges, le maire a tenu à saluer la continuité assurée par Serigne Saliou Thioune. Selon lui, « il a hérité du trône et s’acquitte de cette mission noble et exaltante qui n’est rien d’autre que de perpétuer l’œuvre de son père ». Pour M. Tall, il est du devoir des autorités locales d’accompagner et de soutenir cette démarche qui constitue, au-delà du rituel religieux, un véritable acte de transmission spirituelle et éducative.







Abordant les défis du présent, le maire a mis en avant l’importance du rôle des guides religieux dans la préservation des valeurs face aux mutations profondes que connaît le monde. Il a insisté sur l’éducation des jeunes, appelant à leur inculquer les repères moraux et spirituels nécessaires pour construire un Sénégal plus stable et solidaire. « Ce que fait Serigne Saliou Thioune nous rassure, car il perpétue une œuvre d’éducation et de foi qui servira demain à nos enfants », a-t-il conclu.

